Concurrentiestrijd tussen Berghuis en Klaassen als schaduwspits nadert kookpunt bij Ajax

Podcast | ‘Danjuma bracht de boel aan het swingen’

12 oktober Het Nederlands elftal had deze interlandweek één doel: twee duels winnen van Letland en Gibraltar. En daar slaagde de ploeg van Louis van Gaal in. Zes punten in de tas en op naar het finaleweekend in de WK-kwalificatie als koploper. In de AD Voetbalpodcast bespreekt presentator Etienne Verhoeff de wedstrijd tegen Gibraltar met verslaggever Sjoerd Mossou.