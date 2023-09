Column Willem van Hanegem | Kritiek op Virgil van Dijk vaak hevig, maar hij stond na die handsbal wél op

NAC rent zichzelf de vernieling in met elektrici­teits­voet­bal: ‘Je zag iedereen omvallen’

Het ren je rot voetbal in de allerhoogste versnelling is bijzonder vermakelijk, maar ook onvoorspelbaar en uitputtend voor de spelers die stuk voor stuk naar adem happen. NAC gaat in een bomvol Rat Verlegh Stadion in een topduel ten onder aan de eigen chaos.