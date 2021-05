Column Willem van Hanegem | ‘Dick Advocaat heeft hier toch helemaal geen zin meer in’

Ajax is de terechte landskampioen en die ploeg komt zondag naar de Kuip. Dat die leeg blijft, daar vind ik wel wat van. Maar laat ik dat maar voor een keer laten gaan. Misschien geeft Erik ten Hag zondag wel wat andere jongens speeltijd en ik hoor nu al in mijn omgeving vol met aanhangers van Feyenoord dat ze er in Rotterdam tegenop kijken. En terecht.



We kennen Ajax, die willen er echt iets van maken in de Kuip. Ook nu de buit al binnen is. En wie Feyenoord tegen ADO heeft zien spelen, is terecht ongerust. Ik zag Dick Advocaat zitten en ik dacht: hier heb jij toch ook helemaal geen plezier meer in? Feyenoord heeft dit seizoen best een paar aardige wedstrijden gespeeld, maar wat ik tegen ADO zag, was echt bedroevend.