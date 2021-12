Column Willem van Hanegem | Denzel Dumfries doet me een beetje aan Uli van Gobbel denken

Voetbal­sters PSV verslaan Feyenoord met minimale cijfers in topper

De voetbalsters van PSV hebben in de eredivisie voor vrouwen de topper tegen Feyenoord gewonnen. Op sportcomplex De Herdgang was het elftal van trainer Rick de Rooij met 1-0 te sterk. Maruschka Waldus maakte in de 64ste minuut het doelpunt.

17:10