Column Willem van Hanegem | Berghuis had vorig jaar toen hij bij Feyenoord speelde zijn zegje moeten doen

Slordig PSV na eenvoudige zege bij RKC weer koploper in eredivisie

PSV had er in Waalwijk een trainingspartijtje met een enorme portie goals van kunnen maken tegen RKC, maar liet na om een monsterscore neer te zetten. De ploeg van Roger Schmidt won wel, met 4-1. Yorbe Vertessen stond twee keer op het scorebord en daarnaast benutte Cody Gakpo een penalty. Philipp Mwene scoorde tussendoor en klopte Etienne Vaessen in de korte hoek.

19:14