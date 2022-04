Column Vivianne Miedema | Eigenlijk straffen we die meiden van Belarus ook met ons statement, dat voelt wel oneerlijk

Oranje heeft deze maand geweigerd om te spelen tegen Belarus. Op initiatief van de KNVB, gesteund door ons als speelsters. Wij vonden het in deze oorlogstijd niet gepast om tegen een bondgenoot van Rusland te spelen. Het ging om een wedstrijd in de WK-kwalificatie die we nu dus niet hebben afgewerkt. Formeel weten we nog steeds niet of we daarvoor punten in mindering krijgen. Ik neem aan dat de UEFA achter ons statement staat, maar we zouden dus nog ‘straf’ kunnen krijgen. Dat kan gevolgen hebben voor onze WK-kwalificatie. Onze concurrent IJsland heeft ervoor gekozen om wél tegen Belarus te spelen op neutraal terrein in Servië.