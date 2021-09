Column Van Hanegem | In een topwedstrijd handelt Schmidt alsof PSV nog in de voorbereiding speelt

Video Hecht collectief Feyenoord maakt met knock-out tegen PSV iets los in Rotterdam

19:52 0-4 in Eindhoven, wat een weelde voor Feyenoord. De ploeg van trainer Arne Slot beleefde een topmiddag in Brabant tegen PSV. Met nu drie thuiswedstrijden voor de boeg (tegen Heerenveen, NEC en Slavia Praag) groeit er iets in Rotterdam.