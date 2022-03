Column Van Hanegem | Dat steeds weggeven van een voorsprong tegen kleine ploegen zal toch iets doen met de spelers van Ajax

Voor mij is er geen enkele twijfel meer. Kylian Mbappé is de allerbeste voetballer op deze wereld. Wat hij in twee wedstrijden tegen Real Madrid liet zien, was zo ontzettend goed. Die beweging voor keeper Thibaut Courtois bij die afgekeurde treffer. Of die versnelling aan de zijkant van het veld, waar hij de tribune in werd gelopen. Er is op dit moment geen betere speler.