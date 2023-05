Column Sjoerd Mossou | Na dit fragment weten we het definitief zeker: voetbal is van alles, behalve een spelletje

Columnist Sjoerd Mossou staat in zijn column stil Feyenoord-fan Hannie die maandag op de Coolsingel voor de camera van ESPN het hartverscheurende verhaal vertelde over haar overleden zoon. ,,Tussen alle geluk en euforie rond het kampioenschap van Feyenoord was juist dit fragment het enige wat nog ontbrak.”

Och, die lieve arme mevrouw op de Coolsingel. Dat ene aangrijpende minuutje bij die ESPN-microfoon. De tranen. Die foto van haar zoon in een hand geklemd. Haar hartbrekende verhaal.

De steeds wat langere stiltes bij verslaggever Sinclair Bischop van ESPN ook, die het ook even niet meer weet, en terecht, want soms is verdriet veel te groot om nog iets zinnigs te kunnen zeggen.

Je bent naar de Coolsingel gestuurd om wat vrolijke fragmentjes van de Feyenoord-huldiging te maken, en opeens vertelt een vrouw een verhaal zo verpletterend verdrietig, dat je liever even stilletjes tegen haar aan zou willen kruipen.

(Camera uit. Microfoon weg. Fuck dat interview. Straks gaan we naar de Bijenkorf, ietsje verderop, en daar gaan we samen huilend een gebakje eten.)

Het moeilijke aan televisie, zeker in deze tijden van sociale media, is dat alles zo snel pathetisch of plat wordt, en al helemaal wanneer er tranen vloeien. Ook dat maakt dit fragmentje zo beklemmend: de verslaggever herkent dat gevaar meteen.

Hij wordt vredig overvallen. Er is geen effectbejag, wel ontroerend menselijk ongemak. De vrouw huilt hardop en hartverscheurend, over haar overleden zoon die ze zo vreselijk mist, en die er op de Coolsingel toch een beetje bij is – echt, ze voelt het gewoon.

Ze stort bijna letterlijk haar hart uit, en ergens daaronder ligt een hoopje verslaggever die zogenaamd ‘professioneel’ moet blijven. In plaats daarvan doet hij wat beters. Hij zwijgt lief, steeds wat langer.

Quote Om voetbal echt te begrijpen, echt op waarde te schatten, is een dolblij volksfeest nét niet genoeg

Tussen alle geluk en euforie rond het kampioenschap van Feyenoord was juist dit fragment het enige wat nog ontbrak. Om voetbal echt te begrijpen, echt op waarde te schatten, is een dolblij volksfeest nét niet genoeg. Er zit nog een laagje onder namelijk.

Liverpool-manager Bill Shankly zei ooit, in één van zijn beroemdste oneliners, dat voetbal niet slechts een kwestie is van leven en dood. ,,Ik verzeker u: het is veel belangrijker dan dat.’’

Dat was niet per se bloedserieus of letterlijk zo bedoeld, Shankly was ook niet gek. Voetbal is in de kern vrij onbelangrijk, maar terecht of juist niet: voor heel veel mensen is het een metafoor voor haast alles geworden.

Quote Het bewijst nog maar eens wat voetbal allemaal oproept bij mensen

Maandag op de Coolsingel vond een moeder haar zoon terug, in haar hart, op het feest, in de overweldigende bindingskracht die het succes van een voetbalclub blijkbaar kan losmaken.

Het bewijst nog maar eens wat voetbal allemaal oproept bij mensen. Je kunt er oneindig boos, vrolijk, gefrustreerd, diep ontroerd of juist dolgelukkig van worden. Je kunt het haten, je kunt ervan genieten, je kunt het drie keer niks vinden, je kunt erom lachen en om huilen.

Maar één ding is voetbal in elk geval niet, dat weten we nu definitief zeker. Voetbal is van alles, behalve een spelletje.

