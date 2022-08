Column Sjoerd Mossou | Met Nederlandse voetbalclubs is het vrijwel onmogelijk geld te verdienen

Kuyt wacht bij onrustig ADO zware taak om tij te keren: ‘Hoe? Daar kan ik m'n vinger niet op leggen’

Dirk Kuyt is met ADO Den Haag bezig aan de slechtste seizoensstart uit de clubhistorie. De Katwijker wacht de komende tijd de taak om de rust bij de Haagse club, die sportief al vroeg in het seizoen in een crisis is geraakt en waar het ook buiten het veld steeds onrustiger wordt, terug te brengen.

20 augustus