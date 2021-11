Column Sjoerd Mossou | Het gebalde vuistje van grensrechter Franca Overtoom

Fans zorgen opnieuw voor problemen: inbrekende supporters leggen duels AZ en Heracles stil

De wedstrijd tussen AZ en NEC in de Eredivisie is zaterdag tijdelijk stilgelegd. Scheidsrechter Jeroen Manschot deed dat omdat na ruim een kwartier spelen een groep supporters het stadion was binnengedrongen. Enkele fans van AZ liepen zelfs even op het veld. Ook bij Heracles ging het mis.

20 november