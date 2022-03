Column Hugo Borst | De persvoorlichter van de KNVB stond op de rem en vooral op zijn strepen

Voetbal­sters Ajax laten tegen PSV kans op koppositie liggen

De voetbalsters van Ajax hebben verzuimd om de koppositie in de eredivisie vrouwen weer over te nemen van FC Twente. De ploeg van trainer Danny Schenkel moest op De Toekomst in Amsterdam genoegen nemen met 0-0 tegen PSV.

27 maart