Column Hugo Borst | De eenling is helemaal geen eenling, de voetbalwereld is verrot

Column Sjoerd Mossou | ‘Een dag zonder voetbal is een verloren dag’ is overdreven, maar veel scheelt het niet

Columnist Sjoerd Mossou is in de Verenigde Staten, waar de constante stroom aan voetbalnieuws even ver weg is. ,,Voetbal is anno 2023 als een maalstroom die nooit stopt, want er is altijd wel ergens een wedstrijd.”