Column | En Willem schudt weer het hoofd

De roltrap in het Maasgebouw gaat omhoog en Willem van Hanegem staat erop. Eenmaal boven is het linksaf naar de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord, maar ‘De Kromme’ schudt zijn hoofd en gaat rechtsaf. Later gaat de ringtone van Ivanhoe in Overveen. ‘Ja, met Willem’.



Waar hij was? Nou, al thuis. Vanaf die roltrap had hij een rijtje mensen zien staan en opeens bedacht hij zich dat hij er helemaal geen zin in had.



Een paar maanden later kijkt hij, hoofdschuddend, naar buiten. Op het terras van golfclub Houtrak in het Noord-Hollandse Halfweg gaat een man buiten aan een tafeltje zitten. En dat terwijl de serveersters dat hebben afgeraden. Er zijn zelfs A4'tjes met waarschuwingen opgehangen omdat de wespen nogal agressief zijn.

Even later rent diezelfde man over het terras, achtervolgd door dezelfde wespen waar hij ‘potverdimme’ toch zo voor was gewaarschuwd. Van Hanegem schudt zijn hoofd.

Bij zijn 70ste verjaardag stroomde de Kuip vol. Er werd een tribune naar hem vernoemd en directeur Eric Gudde sprak het feestvarken toe. Gudde versprak zich per ongeluk, noemde de levende legende ‘Van Hagem’. De jarige kan er niet mee zitten. Hij is zelf ook niet zo goed in namen, zegt hij hoofdschuddend.

Piet Keizer heeft het feest in Rotterdam dan al verlaten. Hij was binnengeslopen, verscholen onder zijn pet. Keizer vertrekt voor de camera’s hem traceren. Van Hanegem heeft zijn oude makker wel gezien, maar niet gesproken. Het was als op het veld, oogcontact was voldoende.

Van Hanegem is nu 75. Keizer overleed twee jaar geleden, op 73-jarige leeftijd. Elf maanden later pikten inbrekers zijn pet en een uniek herenhorloge uit het huis van de weduwe.

Als Van Hanegem dat hoort, schudt hij zijn hoofd.

