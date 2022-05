Cody Gakpo geraakt door actie van PSV-fans: ‘Het minste wat ik kon doen was een krabbeltje zetten’

Het liedje dat de PSV-fans woensdagavond vanaf minuut 85 inzetten was ook in de vorige wedstrijden al meermaals te horen. ‘Cody moet blijven’ galmde ook nu weer tot het laatste fluitsignaal en ver daarna nog door het Philips Stadion. Tijdens de ereronde die de spelers en staf liepen over het veld, stond er één speler in de schijnwerpers en dat was Gakpo. Het is duidelijk: de fans zien de Eindhovenaar maar wat graag blijven.