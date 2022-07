Cody Gakpo blijkt ondanks interesse van Arsenal en tal van andere clubs nog volledig gefocust op PSV

Boem. Vrijwel meteen is het zaterdagavond raak als Cody Gakpo terug in het veld is bij PSV. Tegen Real Betis is hij het eindstation van een prachtige Eindhovense aanval en schiet de 23-jarige PSV’er raak op een manier zoals hij dat kan. Geen spoortje twijfel: 1-0. Even daarna creëert Gakpo nog een mooie kans voor Noni Madueke, die de tweede goal niet weet te maken.