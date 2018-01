Cocu: Wij moeten ons niet comfortabel voelen met 5 punten voorsprong

Vijf punten voorsprong heeft PSV in de eredivisie. ,,Het is niks. Nou ja, niks. Het zijn er wel vijf, maar je moet je daar nooit te comfortabel bij voelen. Wij moeten nu gaan spelen om de voorsprong te vergroten en niet om die te verdedigen. En als ik denk dat het nodig is om dan een keer verdedigend te wisselen om te winnen, dan doe ik dat. Dat doe ik ook wel eens aanvallend, maar daar ligt buiten blijkbaar minder de nadruk op. Hoe je wisselt, ligt ook aan de stand van zaken bij de tegenstander. Je kunt in elke wedstrijd wel lekker tot het einde met drie spitsen blijven lopen, maar daar geloof ik gewoon niet in. Ik ben heel analytisch ingesteld en zo maken we de keuzes."



Ooit wil Cocu in een grotere competitie trainen, om te ontdekken of zijn filosofie ook elders aanslaat. Ondertussen is hij een man van zijn woord, die contracten uitdient. ,,Eigen ambities? Die heb natuurlijk. Het is een verrijking voor je leven om eens in het buitenland te werken, dat heb ik al mogen ervaren. Ik ben altijd ambitieus, maar jaag niks na. Ik realiseer me ook goed waar ik zit en welke mogelijkheden ik krijg. Dat moet je ook waarderen. Komt er iets voorbij waarvan ik denk dat dat hét is, dan kijk ik daarnaar. Ik ben wel analytisch ingesteld, maar volg in dat opzicht mijn gevoel. Niet altijd te ver vooruit plannen, dat heb ik als speler ook nooit gedaan. Het komt wanneer het komt."