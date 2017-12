Cocu: We hadden geen recht op een punt of meer

PSV had weinig in te brengen tegen het spel van Ajax in de verloren uitwedstrijd (3-0). PSV-coach Phillip Cocu sprak dan ook van een verdiende zege voor de Amsterdammers.

,,We hebben ons niveau niet gehaald. We toonden veel te weinig lef in de eerste helft, met name als we de bal hadden.'' Het vroege uitvallen van spits Locadia speelde de ploeg ook parten. ,,Daarmee verlies je diepgang en snelheid, maar dat is geen excuus. We hebben wel strijd gebracht en hadden het defensief goed voor elkaar. Maar we hadden geen recht op een punt of meer.''

Het leek wel of PSV voor een gelijkspel speelde onder het gesloten dak van de Arena. ,,Maar we wilden echt wel winnen'', benadrukte Cocu. ,,Het klopt dat ik met Derrick Luckassen voor defensieve balans koos. Maar dat wil niet zeggen dat we dan zo slecht aan de bal moeten zijn.''

PSV moet aan de bak in de midweekse speelronde vind Cocu: ,,Het leek wel of we last hadden van de spanning rond een topper. We zullen woensdag tegen Groningen moeten reageren en de rug moeten rechten.

