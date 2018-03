Cocu: Nog acht te gaan

Helemaal vanzelf was het tegen Utrecht niet gegaan. ,,In de openingsfase komen we twee keer goed weg bij twee mooie kansen van hun'', aldus Cocu. ,,We hadden moeite met hun spel. Gelukkig herstelden we ons snel, met bijzonder mooie doelpunten. Na de 3-0 vlak na rust hebben we de wedstrijd verder kunnen controleren.''



Coach Jean-Paul de Jong van FC Utrecht vond dat het allemaal anders had kunnen aflopen. ,,In de openingsfase krijgen wij twee mooie kansen. Als we die benutten was het een andere wedstrijd geworden. Dat laten we echter na. De kwaliteit van PSV is dat het die paar kansen die het krijgt ook meteen benut. Dat was het verschil.''