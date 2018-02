Cocu lyrisch over eerste helft: 'We speelden heel goed'

Stegeman: We schamen ons, dit is een afslachting

7 februari Heracles-trainer John Stegeman was duidelijk na de ontluisterende nederlaag (6-1) bij NAC Breda. ,,We schamen ons, dit is een afslachting'', zei de coach, die zeer kritisch was op zijn spelers, bij FOX Sports. ,,Voetbal is een teamsport, maar je laat elkaar zakken vandaag. We werden van het kastje naar de muur gestuurd.''