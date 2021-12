Coach Schmidt: PSV verdient het om bovenaan te staan

Podcast | ‘Jahan­bakhsh is de Feyenoord-aan­koop die tegenvalt’

Voorafgaand aan de bekerwedstrijden werd al gewaarschuwd: FC Twente is geen eenvoudige wedstrijd voor Feyenoord. De Rotterdammers werden na verlenging uitgeschakeld in Enschede. Terwijl Ajax en PSV geen problemen kenden in het bekertoernooi. Etienne Verhoeff praat met Sjoerd Mossou over de bekerwedstrijden en de crisis in Utrecht.

