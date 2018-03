'Clubs moeten meer doen voor de grasvelden'

NAC wil tegen dolend Roda JC breken met slechte gewoonte

11:04 Winteraankopen slagen vaker wel dan niet. NAC lijkt dit seizoen de uitzondering op de regel, althans wat Sadiq Umar betreft. Met hem als extra ingrediënt is het Bredase gerecht meer in balans. Voor het eerst dit seizoen is NAC drie wedstrijden op rij ongeslagen, in de laatste zes duels werd zelfs maar eenmaal verloren.