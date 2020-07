Clubs hebben vooralsnog weinig aan Field Lab-status: Coronaregels blijven gelden in testfase

‘De mogelijk­heid om naar een cultclub als NAC te gaan, kon ik niet laten liggen’

9:33 De conduitestaat van Hans Visser spreekt voor zich: MVV, Heerenveen, Krylja Sovetov, Racing Genk, Roda JC, OH Leuven en nu NAC. Nimmer zaagde hij in die zeventien jaar aan de stoelpoten van zijn baas. Hij is de man op wie Maurice Steijn vertrouwen kan.