Clubs blijven in spanning: ‘Het echte nieuws komt pas vrijdag’

,,Deze beslissing lag in de lijn der verwachtingen”, aldus RKC-directeur Frank van Mosselveld. ,,Nu is het afwachten wat de KNVB besluit te doen met de huidige competitie en het nieuwe seizoen. Het echte nieuws komt pas vrijdag naar buiten”.

Dan namelijk is de video conference-call van de KNVB met alle clubs in het betaalde voetbal. RKC staat laatste, maar zou nog aan degradatie kunnen ontsnappen. Bijvoorbeeld als de eredivisie wordt uitgebreid naar twintig clubs. In Waalwijk rekenen ze zichzelf echter niet rijk. ,,Er zijn veel scenario’s denkbaar”, aldus Van Mosselveld.

Een eredivisie van twintig clubs zien ze bij Sparta niet zitten. ,,We zijn voorstander van achttien clubs in de eredivisie’’, zegt Sparta-directeur Manfred Laros. ,,Eenvoudigweg omdat het praktisch nauwelijks te doen is om een competitie met twintig ploegen te hebben in de wetenschap dat er volgende zomer een EK is en tot die tijd ook nog beker- en Europese duels moeten worden gespeeld door veel van onze clubs. Bovendien vinden wij dat de eerste divisie ook een waardige competitie moet blijven. Met zestien ploegen is dat niet het geval.”

Fortuna Sittard rekent erop dat het op het hoogste niveau blijft. ,,Ik ga er vanuit dat wij, ondanks de zestiende plaats die we nu innemen, straks gewoon als eredivisieclub aan het nieuwe seizoen beginnen’’, aldus Fortuna-trainer Sjors Ultee.

,,Voor mij is het nieuws dat de competitie erop zit geen verrassing’’, zegt Ultee. ,,Ik vind de beslissing om tot 1 september geen grote evenementen, zoals voetbalwedstrijden in een stadion toe te staan, volkomen logisch. Als het te gevaarlijk wordt bevonden om naar de kapper te gaan, dan zou het heel gek zijn geweest als we wel met elkaar zouden kunnen gaan voetballen.’’