Clubs akkoord met nieuwe regels bij stopzetten competitie

Als er in de toekomst een nieuwe pandemie uitbreekt, dan zijn de clubs uit het betaald voetbal akkoord over de afwikkeling van competities die niet kunnen worden afgerond. Na de eerste divisie zei gisteren ook de eredivisie massaal ‘ja’ tegen drie modellen van een werkgroep.

Pas als 85 procent van een seizoen is gespeeld, is er officieel een kampioen en zijn er clubs die promoveren en degraderen. In de eredivisie komt dat neer op minimaal 29 speelronden, in de Keuken Kampioen Divisie op 33, zo schetste deze site afgelopen zaterdag al.

Als de eredivisie moet worden stopgezet tussen speelronde 1 tot en met 17 (en 1-19 in de KKD) dan wordt het seizoen als niet gespeeld beschouwd. Dan starten het jaar erop alle clubs weer op hetzelfde niveau. Voor Europese tickets wordt teruggegrepen naar de ranglijst van de laatst gespeelde competitie.

Bij een stop tussen speelronde 18 en 28 (of 20-32 KKD), geldt de stand van dat moment als eindstand, maar zonder kampioenschap/promotie/degradatie. Behálve als er al een formele kampioen of er al officieel is gedegradeerd/gepromoveerd. De competitie kan het jaar erop uit een oneven aantal clubs bestaan. Het doelsaldo blijft bepalend als clubs op de ranglijst gelijk staan.

Twistpunt

Een twistpunt bij het tussentijds stopzetten van de vorige competitie was dat nog niet alle clubs op een gelijk aantal wedstrijden stonden. Onder meer FC Utrecht had 25 competitieduels afgewerkt, tegenover een club als Willem II 26. De KNVB gaf de Tilburgers een Europa League-ticket, terwijl Utrecht in theorie nog over de Brabanders heen had gekund. In dit soort gevallen gaat het gemiddeld aantal punten per wedstrijd als richtlijn gelden.

