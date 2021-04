Clubliefde bestaat: Bram van Polen tekent bij voor zijn vijftiende seizoen bij PEC

PEC Zwolle maakte het nieuws vrijdag op een ludieke manier bekend. Zo had de club verschillende foto’s op social media gezet waarop een aantal van zijn oude ploeggenoten, onder wie Arne Slot, Albert van der Haar, Wout Brama, Ryan Thomas en Dirk Marcellis, een shirt droeg met daarop een afbeelding van de clubicoon en de tekst ‘clubliefde bestaat’.

Die woorden zijn niet zomaar gekozen. Als er één speler is die bewijst dat clubliefde wel degelijk bestaat, is het Van Polen wel. Zo gaat de verdediger uit Nijkerk, die op 22 februari 2008 zijn debuut maakte voor de Zwollenaren, thuis tegen MVV, voor zijn vijftiende seizoen bij PEC. Een unicum in het hedendaagse voetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hartstikke fit

Van Polen, die eerder dit seizoen zijn 400ste wedstrijd voor PEC speelde en daarin zo’n 30 keer scoorde, was uiteraard verheugd dat hij zijn verblijf in Zwolle met minimaal nog een jaar kan verlengen. ,,Zoals ik vaker gezegd heb zijn er twee voorwaarden noodzakelijk om mijn contract te verlengen. Ik wil me nog hartstikke fit voelen en ik wil daarbij van waarde kunnen zijn voor het team.”

Quote Tuurlijk gaan de jaren tellen, maar het lichaam kan het nog prima aan en ook mentaal voel ik me fris. Ik plak er met alle liefde nog een jaar aan vast Bram van Polen, PEC Zwolle

Dat is allebei nog het geval, aldus Van Polen. ,,Daarbij is dit mijn club en ligt hier mijn eindstation als voetballer, maar dat eindstation stellen we voor nu nog wel even uit. Tuurlijk gaan de jaren tellen, maar het lichaam kan het nog prima aan en ook mentaal voel ik me fris. Daarom wil ik nu eerst dit seizoen goed afsluiten en sta ik ook alweer in de startblokken voor de nieuwe jaargang. Ik plak er met alle liefde nog een jaar aan vast.”

Bruist van energie

Technisch manager Mike Willems ziet hoe belangrijk de aanvoerder is voor zijn team en is dan ook blij met de contractverlenging. ,,Van de ervaring die Bram met zich meebrengt wordt iedere dag weer geprofiteerd door de andere jongens. Het is een type speler die je er altijd bij wil hebben.“

Quote Bij de trainingen loopt Bram altijd voorop en op conditio­neel gebied presteert hij nog altijd boven de norm. Dit alles maakt dat Bram een absolute meerwaarde is voor PEC Mike Willems, Technisch manager PEC Zwolle

Daarbij is Van Polen nog altijd topfit, aldus Willems. ,,Zoals hij zelf al aangaf, beginnen ook voor hem de jaren te tellen, maar iedere keer dat hij weer op het veld staat bruist hij van de energie en gaat hij de duels aan zoals hij dat al jaren doet; fel en vol overgave. Bij de trainingen loopt hij altijd voorop en op conditioneel gebied presteert hij nog altijd boven de norm. Dit alles maakt dat Bram een absolute meerwaarde is voor PEC Zwolle, ook komend seizoen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.