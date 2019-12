Clubiconen op de bank: meer emotie, meer krediet, meer verdriet

NAC-cap­tain Verschue­ren: ‘We staan op vier punten van De Graafschap, er is nog niks verloren’

12:00 ,,Eerste helft hebben we alles onder controle. Tweede helft moeten we blij zijn dat we met een punt naar huis gaan.” De analyse van Arno Verschueren na de puntendeling (1-1) met Telstar verpakt in twee zinnen.