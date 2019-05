Clubarts RKC maakt het naar omstandigheden goed na hartaanval

Woensdag in de loop van de dag wordt de clubarts overgebracht naar Tilburg waar hij in het ziekenhuis aan zijn verdere herstel zal werken. De verwachting is dat hij geen blijvend letsel overhoudt.

De spelers van RKC leken aangeslagen aan de tweede helft te beginnen. Onder anderen Hans Mulder en Henrico Drost zagen de arts neervallen. ,,Ik zag de arts omvallen in de kleedkamer. Gelukkig hoorden we vlak voordat we het veld weer op gingen dat hij weer bij kennis was. Dit hebben we voor hem gedaan", aldus Drost.