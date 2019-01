Club Brugge-revelatie en international Danjuma in beeld bij AC Milan

Arnaut Danjuma Groeneveld heeft zich in 2018 ontegenzeggelijk in de kijker gespeeld. De revelatie van Club Brugge staat nu zelfs op de radar van AC Milan. De Italiaanse topclub wil de Ossenaar mogelijk deze winter nog naar Milaan halen.

Club Brugge bevestigt tegenover deze krant de interesse van de Italiaanse grootmacht, maar geeft ook aan dat er interesse is van meerdere clubs. De Belgische nummer twee meldt echter dat het de intentie heeft om de groep samen te houden.

De vleugelspeler is volgens Het Laatste Nieuws zelfs topprioriteit voor AC Milan. Danjuma is weliswaar nog herstellende van een stressfractuur, maar volgens de Belgische krant willen de Rossoneri hem liever vandaag dan morgen naar San Siro halen. Milan zou zich zelfs al gemeld hebben bij Club Brugge. Wat de flankspeler moet kosten en hoeveel ­Milan wil ophoesten, is vooralsnog onduidelijk. Het is volgens Het Laatste Nieuws wachten op een officieel bod. Danjuma heeft nog een contract tot 2022 in Brugge.

Het gaat hard met de carrière van Danjuma (21). Club Brugge nam de Ossenaar afgelopen zomer voor ruim één miljoen euro over van NEC, waarna de aanvaller zich ontpopte tot dé revelatie van de eerste seizoenshelft. Hij veroverde vrijwel direct een basisplaats, veroverde ook de harten van de Club-fans en was in vijftien officiële wedstrijden al goed voor vijf goals en vier assists. Met zijn wereldgoal tegen Atlético Madrid liet hij ook zien op het hoogste podium te kunnen acteren.

Zijn prestaties leverden hem ook een uitnodiging op voor Oranje. In het Nations League-duel met Duitsland (3-0) maakte hij zijn debuut om in de daaropvolgende oefenwedstrijd tegen België (1-1) zijn basisdebuut op te luisteren met zijn eerste interlandtreffer. Dat de vleugelflitser al sinds eind oktober in de lappenmand zit, weerhoudt de Italiaanse grootmacht er dus niet van om een lijntje uit te gooien.