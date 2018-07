Clasie keert definitief terug naar Feyenoord

Clasie kwam het afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor Club Brugge. In de Premier League kende Clasie bij The Saints een redelijk debuutseizoen, maar hij kwam later steeds minder aan spelen toe. In België werd Clasie afgelopen seizoen landskampioen met Club Brugge. De zeventienvoudig international liet deze zomer merken graag terug te keren in De Kuip. Technisch directeur Martin van Geel had daar wel oren na en kwam met Southampton tot een akkoord voor een huurdeal.