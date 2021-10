Clasie, Brouwers en Lamprou de uitblinkers, onvoldoendes voor Dessers en Paes

Rapportcijfers speelronde 9Wie waren de uitblinkers in speelronde 9 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist tegen? Bekijk hier alle rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen.

Jordy Clasie beleeft momenteel een tweede jeugd bij AZ. Tegen FC Utrecht dirigeerde hij zijn ploeg vanuit het middenveld naar een fraaie 5-1 overwinning. Hij kreeg net als Luuk Brouwers van Go Ahead Eagles een 8. De middenvelder scoorde twee keer in het geweldige duel tegen Heracles. PEC Zwolle-doelman Kostas Lamprou was lange tijd een hindernis voor PSV.



Feyenoord-spits Cyriel Dessers miste een grote kans voor zijn club tegen RKC tijdens zijn eerste basisplaats. Hij kreeg een 4. FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen kreeg met zijn ploeg liefst vijf goals tegen in de wedstrijd tegen AZ. Hij kreeg een 4, net als zijn doelman Maarten Paes die bij meerdere doelpunten in de fout ging terwijl hij in de vorige speelronde in Amsterdam nog de uitblinker was.

Feyenoord – RKC 2-2

Feyenoord: Bijlow 6,5; Pedersen 6, Trauner 7, Senesi 6 (69. Geertruida -), Malacia 6; Toornstra 6, Til 5 (76. Aursnes -), Kökçü 5; Jahanbakhsh 6,5, Dessers 4, Linssen 5 (60. Nelson 6,5)

RKC: Vaessen 7; Gaari 6, Meulensteen 7,5, Touba 6, Van den Buijs 7, Wouters 6,5 (79. Lutonda -); Anita 7 (90+2. Mulder -), El Bouchataoui 6 (69. Azhil -) ; Odgaard 7, Kramer 6 (69. Stokkers -), Bakari 6 (69. Daneels -)

Scheidsrechter: Van Boekel 6,5

Man of the match: Zelden komt RKC met een punt uit de Kuip, maar zaterdagavond was dat wel het geval. Melle Meulensteen was een van de verdedigers die achterin de boel dichthield toen Feyenoord in de slotfase nog een slotoffensief begon.

Volledig scherm Melle Meulensteen in duel met drie Feyenoorders. © Pim Ras Fotografie

Go Ahead Eagles – Heracles 4-2

Go Ahead Eagles: Hahn 4,5; Lucassen 5,5, Idzes 6, Kramer 6,5, Kuipers 7; Brouwers 8, Rommens 6,5; Cordoba 7 (81. Heil -), Botos 4,5, Oratmangoen 5,5 (89. Deijl -), Cardona 6 (81. Lidberg -)

Heracles: Blaswich 6; Fadiga 5,5, Rente 5.5, Knoester 5 (88. Amissi), Quagliata 6; Schoofs 5,5 (80. Bakis -), Kiomourtzoglou 5, Vloet 6; Başacıkoğlu 5 (79. Laursen -), Sierhuis 5,5, Burgzorg 5 (88. Sonnenberg -)

Scheidsrechter: Martens 5

Man of the match: In de geweldige wedstrijd die Go Aheas Eagles-Heracles was, was Luuk Brouwers de grote man aan Go Ahead-zijde. De middenvelder scoorde nooit meer dan drie goals in een seizoen. Dat aantal heeft hij nu al gehaald.

Volledig scherm Luuk Brouwers. during the match Go Ahead Eagles - Heracles © Pro Shots / Erik Pasman

Heerenveen – Ajax 0-2

Heerenveen: Mous 6; Van Ewijk 6, Van Beek 6,5, Bakker 6, Kaib 5,5; Madsen 6,5 (80. Kongolo -), Halilovic 6, J. Veerman 6; Musaba 7, H. Veerman 5 (80. S. de Jong -), Van der Heijde 5,5 (61. Nygren –)

Ajax: Pasveer 7,5; Mazraoui 6 (75. Rensch -), Timber 6,5, Schuurs 6,5, Blind 7; Gravenberch 6 (86. Taylor -), Klaassen 5,5, Kudus 6 (63. Martinez -); Berghuis 5 (63. Neres –), Haller 6,5, Tadic 7 (86. Daramy -)

Scheidsrechter: Makkelie 6,5

Man of the match: Aanvoerder Dusan Tadic was met twee assists belangrijk voor Ajax. De Serviër is nu al goed voor zeven assists dit seizoen. Vorig seizoen kwam hij tot 18 assists in de eredivisie.

Volledig scherm Dusan Tadic in actie tegen Heerenveen. © ANP

Fortuna Sittard – Cambuur 1-0

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Tirpan 6,5 (79. Lonwijk), Angha 6, Pinto 6, Cox 6,5; Tekie 5,5, Flemming 6, Rienstra 6, Duarte 5 (73. Noslin -); Seuntjens 6, Hansson 5 (73. Sambou -)

Cambuur: Stevens 6; Schmidt 6, Mac-Intosch 6, Schouten 6,5, Sambissa 6; Jacobs 6 (83. Paulissen -), Hoedemakers 6, Maulun 5; Breij 5 (57. Kiss 5), Boere 5 (77. Uldrikis -), Kallon 5

Scheidsrechter: Higler 6

Man of the match: De treffer van George Cox bleek voor Fortuna uiteindelijk genoeg voor de overwinning. De Engelse linksback had dit seizoen nog niet gescoord voor zijn club. Vorig seizoen was hij vijf keer trefzeker.

Volledig scherm George Cox juicht na zijn goal. © ANP

PSV – PEC Zwolle 3-1

PSV: Drommel 6; Mwene 5,5, Ramalho 6, Boscagli 6, Max 6 (88. Teze -); Van Ginkel 5,5 (61. Vertessen -), Sangaré 6; Madueke 6,5 (72. Bruma -), Götze 6, Gakpo 6,5 (88. Pröpper -), Zahavi 5 (61. Vinícius -)

PEC Zwolle: Lamprou 8; Pabai 6, Kersten 6,5, Van Polen 6,5, Nakayama 6,5; Strieder 6,5, Huiberts 5,5 (74. Van den Belt -), Paal 6 (88. Kastaneer -), Saymak 6; Adzic 6,5 (62. Tedic -), Redan 6,5, (62. Koolwijk -)

Scheidsrechter: Kooij 6,5

Man of the match: Kostas Lamprou was lang een sta-in-de-weg voor de aanval van PSV, waardoor PEC Zwolle lang mocht hopen op een goed resultaat in Eindhoven.

Volledig scherm Kostas Lamprou in actie tegen PSV. © Pro Shots / Toin Damen

AZ – FC Utrecht 5-1

AZ: Vindahl 6; Sugawara 6,5, Hatzidiakos 6,5 (77. Beukema -), Martins Indi 6,5, Wijndal 7 (73. Witry -), Midtsjø 7 (73. Reijnders -), De Wit 7,5, Clasie 8; Gudmundsson 7, Pavlidis 7 (73. Aboukhlal -), Karlsson 7,5 (84. Koopmeiners -)

FC Utrecht: Paes 4;Van der Maarel 4,5 (77. Ter Avest -), Van der Hoorn 5, Janssen 4, Warmerdam 4,5; Maher 5, Van de Streek 4,5 (46. Boussaid 5,5) Van Overeem 5,5 (46. Timber 6); Mahi – (14. Sylla 4,5), Douvikas 5 (77. Balk -), Ramselaar 5

Scheidsrechter: Blom 7

Man of the match: Jordy Clasie komt steeds dichterbij de vorm die hij pakweg vijf jaar gelede had toen hij nog international was. Met het vertrek van Teun Koopmeiners is er een plaatsje voor hem vrijgekomen op het middenveld van AZ en op die positie pakt hij nu zijn kans.

Volledig scherm Jordy Clasie flitst voorbij Adam Maher. © ANP

NEC – Vitesse 0-1

NEC: Branderhorst 6; Van Rooij 5, Barreto 5 (69. Akman -), Marquez 5,5, Odenthal 5,5, El Karouani 5 (85. Verdonk -); Schöne 6, Bruijn 6 (85. Vet -); Okita 5, Tavsan 5, Duelund 5 (60. Ruiz 5,5)

Vitesse: Schubert 7; Doekhi 6, Bazoer 7,5, Rasmussen 6; Dasa 6,5, Gboho 5,5 (74. Vroegh -), Tronstad 7, Wittek 6 (85. Oroz -); Frederiksen 7 (65. Huisman -), Darfalou 6 (90. Von Moos -), Openda 5 (85. Hajek -)

Scheidsrechter: Lindhout 6

Man of the match: In een heetgebakerd duel zonder enig goed voetbal was Riechedly Bazoer veruit de beste. Hij hield met de laatste linie de nul.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops

Sparta – FC Groningen 1-1

Sparta: Okoye 6; Abels 6, Vriends 6,5, Heylen 6, Jans 6; Osman 5,5 (59. Beugelsdijk 6,5), Auassar 6,5, Smeets 6,5, Mijnans 6; Thy 6 (71. Emegha -), Van Crooy 6,5

FC Groningen: Leeuwenburgh 6; Dankerlui 6,5, Dammers 6, Kasanwirjo 6, El Hankouri 6; Suslov 5, Duarte 5, Van Hintum 5, Ngonge 6 (75. Abraham -), Strand Larsen 5,5, De Leeuw 5 (65. Irandust 5)

Scheidsrechter: Gözübüyük 6

Man of the match: Invaller Tom Beugelsdijk zorgde voor de nodige stabiliteit met zijn invalbeurt bij zijn club Sparta dat de 1-1 over de streep kon trekken tegen FC Groningen.

Volledig scherm Tom Beugelsdijk in actie tegen FC Groningen. © foto: Carla Vos

FC Twente – Willem II 1-1

FC Twente: Unnerstall 6; Troupée 4,5, Pröpper 5, Hilgers 5,5 (89. Plegezuelo -), Oosterwolde 4,5; Zerrouki 5,5, Vlap 5 (89. Cleonise -), Sadílek 5, Rots 5 (73. Misidjan -), Van Wolfswinkel 5, Limnios 5,5

Willem II: Wellenreuther 6,5; Owusu 5,5, Jenssen 6, Bergström 4,5, Köhn 5; Llonch 6 (68. Meerveld -), Svensson 6,5 (81. Saglam -), Saddiki 5,5; Nunnely 6,5 (90. Michelis -), Wriedt 5,5 (68. Kampetsis -), Köhlert 5,5

Scheidsrechter: Kamphuis 3

Man of the match: In de verhitte strijd tussen FC Twente en Willem II hield Max Svensson het hoofd koel.

Volledig scherm Jochem Kamphuis kreeg een 3 voor zijn optreden in De Grolsch Veste. © ANP