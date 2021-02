Clarence Seedorf had gelijk, behalve over zichzelf

Rode kaarten en penalty's, maar geen winnaar in degradatie­kra­ker Willem II-ADO

19:03 Voor Willem II en ADO Den Haag raakt de veilige vijftiende plaats in de eredivisie steeds verder uit zicht. De degradatiekraker in Tilburg leverde vandaag twee rode kaarten, twee penalty’s, maar geen winnaar op: 1-1. Daar is vooral iedereen bij PEC Zwolle, VVV en RKC erg blij mee.