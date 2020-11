CL-debutant PSV Vrouwen moet hopen op FC Zürich of Glasgow City

De Nederlandse clubs zijn op basis van hun ranking-coëfficiënt ongeplaatst bij de loting. Dat betekent dat ze op 9 of 10 december beginnen met een thuiswedstrijd en de return uit spelen op 15 of 16 december volgens het knock-outsysteem. De deelnemende clubs ontvangen voor deze ronde van de UEFA een premie van 70.000 euro. Nog voor de loting plaatsvindt zal de UEFA de clubs verdelen in verschillende potten, omdat in deze fase teams uit hetzelfde land elkaar nog niet kunnen treffen en er rekening gehouden moet worden met corona-reisrestricties. De hieronder genoemde mogelijke tegenstanders zullen dinsdag dus al zijn teruggebracht tot een kleiner aantal.

Sterke competities

De kans is groter dan 50 procent dat er een tegenstander uit één van de vier sterke competities - Engeland (Chelsea, Manchester City), Duitsland (VfL Wolfsburg, FC Bayern München), Spanje (FC Barcelona, Atlético Madrid), Frankrijk (Olympique Lyon, Paris Saint-Germain) - uit de bus komt. Dan heb je een topaffiche, maar weinig kans om te overwinteren. De achtste finales zijn in maart. FC Twente was vorig jaar kansloos tegen Wolfsburg (0-7 over twee duels). En PSV verloor afgelopen zomer in een oefenwedstrijd van Olympique Lyon (0-4).

Ook geen ideale loting is BIIK-Kazygurt uit Shymkent, een stad in het zuiden van Kazachstan, gelegen iets ten noorden van de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Half december voetballen in Kazachstan is niet direct een fijn vooruitzicht, terwijl zo’n reis ook nog eens in de papieren gaat lopen.

Scandinavische ploeg

Een betere loting zou een Scandinavische ploeg zijn. In het vooruitstrevende Noord-Europa waren de vrouwencompetities jarenlang top of the bill, maar het geld dat bij de mannen erkende Europese topclubs inmiddels ook in hun vrouwentak steken, laat zich daar voelen. Zweden, Noorwegen en Denemarken behoren als natie nog steeds tot de top van Europa, maar net als in Nederland voetballen de in eigen land opgeleide sterren in het buitenland. Aan Rosengård uit Malmö, LSK Kvinner uit Lillestrøm, Fortuna Hjørring en Brøndby zouden PSV en Ajax gewaagd moeten zijn. Dat geldt overigens ook voor het Tsjechische Sparta Praag.

Blijven er twee teams over die voor een gunstige loting staan: FC Zürich en Glasgow City. Zwitserland en Schotland hebben een betere nationale selectie dan Tsjechië, maar ook hier spelen de toppers niet meer in de eigen competitie. De semi-profs van Glasgow City bewezen afgelopen seizoen wel dat je met een gunstige loting ver kunt komen. Ze schopten het tot het uitgestelde finaletoernooi, waarin ze in de kwartfinale hard op de broek kregen van Wolfsburg (1-9). De Schotse kampioen moest zich voor deze jaargang weer via de voorrondes kwalificeren en had daar twee keer strafschoppen voor nodig, eerst tegen Peamount United uit Ierland en daarna tegen Valur uit IJsland.

Coëfficiënt

Onze eredivisieclubs ontlopen in ieder geval Fiorentina en Juventus uit de in opkomst zijnde Italiaanse competitie. Ook daar wordt nog gewerkt aan het coëfficiënt. Die is opgebouwd uit punten behaald in de afgelopen vijf seizoenen in (de voorronde van) de Champions League plus een derde van het bondscoëfficiënt dat het land heeft. Het debuterende PSV heeft dankzij de Nederlandse prestaties in het Europese clubtoernooi een score van 10.890. Ajax, dat aan dat getal heeft bijgedragen, komt uit op 23.890. Olympique Lyon, dat de afgelopen vijf seizoenen de Champions League won, voert de ranglijst aan met 145.680.

De 32 ploegen in het hoofdtoernooi van de Champions League voor vrouwen in volgorde van ranking: Olympique Lyon (Fra), VfL Wolfsburg (Dui), FC Barcelona (Spa), Paris Saint-Germain (Fra), FC Bayern München (Dui), Manchester City (Eng), Slavia Praag (Tsj), Chelsea (Eng), Rosengård (Zwe), Atlético Madrid (Spa), Fortuna Hjørring (Den), Brøndby (Den), LSK Kvinner (Nor), BIIK-Kazygurt (Kaz), Glasgow City (Sco), FC Zürich (Zwi), Sparta Praag (Tsj), Fiorentina (Ita), ZFK Minsk (Blr), SKN Sankt-Pölten (Oos), Ajax (Ned), ZFK Spartak (Ser), Kopparbergs/Göteborg FC (Zwe), Juventus (Ita), PSV Eindhoven (Ned), Vålerenga (Nor), Górnik Łęczna (Pol), Servette (Zwi), WFC Pomurje (Slo), WFC Zhytlobud-2 Kharkiv (Oek), SL Benfica (Por), Lanchkhuti (Geo).