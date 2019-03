Cillessen sluit terugkeer naar Ajax niet uit

Cillessen vertrok in de zomer van 2016 van Amsterdam naar Spanje, maar won de concurrentiestrijd met de Duitse doelman Marc-André ter Stegen nooit. Wél mag Cillessen zich laten gelden in het Spaanse bekertoernooi. Als Cillessen een kans krijgt, laat hij zijn klasse zien. Het is daarom ook dat bondscoach Ronald Koeman hem als de nummer één van Nederland blijft zien en hij eerste doelman van Oranje is.

Cillessen over zijn oude club: ,,Ik voetbal niet voor het geld. Het sportieve is het belangrijkste. Ik zeg sowieso niet per definitie nee. We zullen kijken wat er komt en dan moet ik afwegingen maken. Ik wil de mensen in Amsterdam geen valse hoop geven, maar ik zeg ook niet dat ik niet naar Ajax terug wil. Het ligt er natuurlijk ook aan wat Barcelona wil en wat er nog mee op mijn pad komt. Ik wil natuurlijk in een topcompetitie spelen.’’

Afgelopen zomer wilde Barcelona nog niet meewerken aan een transfer van Cillessen. Geïnteresseerde clubs hikten tegen de enorme transfersom aan die de Catalanen vroegen voor hun reservekeeper. Andre Onana gaat Ajax aankomend zomer zo goed als zeker verlaten. De Kameroener was de opvolger van Cillessen en groeide in twee jaar uit tot een topkeeper. Onana, die in jeugd van Barcelona speelde, wordt genoemd als nieuwe doelman bij de Spaanse grootmacht.