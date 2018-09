Cillessen, nummer 1 zonder garanties

De nieuwe bondscoach Ronald Koeman liet zowel Cillessen als Jeroen Zoet voor de zomer in twee vriendschappelijke interlands onder de lat staan. Hoewel Zoet bij PSV wekelijks speelt, viel de keuze toch op Cillessen. ,,Het is niet zo dat we op de training bij Barcelona niets doen hè. Ook als ik niet veel speel, weet ik toch mijn vorm te behouden, dat is prettig. Voorheen speelde ik altijd alle wedstrijden, nu niet. Ik moet me focussen op de wedstrijden die ik krijg.''



In de Spaanse competitie en de Champions League krijgt Marc-André ter Stegen de voorkeur, in de beker mag Cillessen wel keepen. ,,Als we ver komen in het bekertoernooi, hebben we een mooi schema voor de boeg. Dan kan ik toch best veel in actie komen. In de zomer heb ik aangegeven dat ik graag meer wil spelen. Maar ja, Barcelona wilde niet meewerken aan een transfer en ik heb met m'n volle verstand voor vijf jaar getekend. Dan ga ik geen transfer forceren. Ik focus me op de wedstrijden die ik krijg.''