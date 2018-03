Cillessen krijgt maandag de kans tegen Portugal

Bredase kiezer maakt opvallend statement: Umar Sadiq for president

17:12 Dat hij populair is in Breda, behoeft geen uitleg. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij immens populair is. In recordtempo heeft Sadiq Umar zich tot de favoriet van de NAC-supporters gevoetbald. Zijn uitschuifbare benen zijn een bezienswaardigheid, zijn glimlach betovert.