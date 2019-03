Cillessen: Jammer dat je op donderdag en zondag speelt

De doelman van FC Barcelona begint alweer aan zijn achtste jaar in de selectie van Oranje. Het valt op dat Nederland bijna altijd moeite heeft met opstarten in deze periode van het jaar, gezien de resultaten. De laatste zege in een eerste interland van een nieuw kalenderjaar dateert alweer van 2012. ,,Het is altijd wel even lastig, ja”, merkt Cillessen, die in de helft van die zegeloze potjes keepte.