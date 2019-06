Cillessen: Ik word een beetje moe van die kritiek

Cillessen kreeg nog wel een hand tegen de trap van Gonçalo Guedes, de maker van het enige doelpunt. ,,Maar dat was helaas niet genoeg”, zei hij. ,,Ik baal ontzettend van deze nederlaag. Nee, ik ben nu ook niet trots dat we de finale hebben gehaald. Een finale verliezen is heel zuur. En dit is al mijn tweede in korte tijd”, doelde hij op de verloren eindstrijd van Barcelona om de Spaanse beker tegen Valencia.



,,Het was een vervelend seizoen, ook met die blessures”, zei Cillessen. ,,Ik heb behoefte aan vakantie en ga dan met mijn zaakwaarnemer bekijken wat de mogelijkheden zijn. Ik wil meer gaan spelen bij een club.”