Christian Eriksen terug in Amsterdam: Deense spelmaker traint mee bij Jong Ajax

Christian Eriksen trainde vandaag mee bij Jong Ajax, de nummer drie in de Keuken Kampioen Divisie. De 29-jarige spelmaker uit Denemarken wil eind dit jaar uitkomen op het WK in Qatar en is op zoek naar een nieuwe club.

De afgelopen week was Eriksen een aantal dagen bij Fysiomed in Amsterdam. Hij vroeg zijn oude club Ajax om een dag te mogen meetrainen en op De Toekomst werd hij uiteraard met open armen ontvangen door vele oude bekenden. Zo ontmoette hij zijn goede vrienden Daley Blind en Davy Klaassen, terwijl ook NEC-captain Lasse Schöne de moeite had genomen om naar Amsterdam te komen voor een ontmoeting met zijn landgenoot.

Eriksen werd afgelopen zomer op 12 juni, tijdens de tweede dag van het EK voetbal, getroffen door een hartstilstand. Dat gebeurde kort voor rust in het Parkenstadion in Kopenhagen in de wedstrijd tegen Finland. De tienduizenden toeschouwers in het stadion en de miljoenen televisiekijkers keken vol schrik en angst naar de reanimatie van Eriksen, maar gelukkig werd al snel duidelijk dat de artsen er op tijd bij waren en Eriksen geen blijvende schade had opgelopen. De wedstrijd werd zelfs diezelfde dag nog uitgespeeld.

Eriksen is inmiddels weer topfit, maar liet op 17 december zijn contract bij de Italiaanse kampioen Internazionale ontbinden. Hij mocht vanwege zijn defibrillator namelijk niet meer in actie komen in de Serie A.

Eriksen leek op weg naar Brentford, de Londense club uit de Premier League waar liefst acht Denen spelen en waar hij in coach Thomas Frank een oude bekende tegen zou komen. Frank was zijn coach in de nationale jeugdteams van Denemarken.

Eerst is hij nu dus neergestreken in Amsterdam, waar hij van januari 2009 tot de zomer van 2013 al woonde. Eriksen kwam toen tot 32 goals en 65 assists in 163 wedstrijden voor Ajax, waarmee hij drie keer op rij landskampioen werd. Hij vertrok vervolgens voor miljoen euro naar Tottenham Hotspur, waar hij 305 wedstrijden speelde.

