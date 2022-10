Chaos op ‘inktzwarte avond’ bij Willem II - FC Den Bosch: ‘Moeten gewoon stoppen met uitpubliek’

Statement Willem II

Willem II kwam ook met een statement op de website: ,,Wat een mooie voetbalavond had moeten worden, mondde uit in een inktzwarte avond voor alle supporters die met goede bedoelingen naar het stadion zijn gekomen. Vooral voor onze jongste supporters vinden wij het ontzettend vervelend dat zij getuige zijn geweest van deze ongeregeldheden en dit wangedrag.”



Willem II licht toe waarom het zo lang duurde voordat er verder werd gespeeld. ,,Na overleg tussen beide clubs, het Openbaar Ministerie, de gemeente Tilburg en de politie werd besloten dat in het belang van de algehele veiligheid het de verstandigste keuze was om de supporters van FC Den Bosch terug naar huis te sturen en de wedstrijd daarna eventueel uit te spelen. Een leeg bezoekersvak was een voorwaarde om de wedstrijd uit te spelen.”



Het was volgens de club uit de Keuken Kampioen Divisie een ,,zorgvuldige en tijdrovende” taak van de ME, politie en beveiligers om alle bezoekers in het uitvak te verwijderen uit het stadion en ze per bus naar huis te sturen. De supporters van FC Den Bosch bemoeilijkten volgens Willem II ook nog eens de ontruiming. De club meldt verder dat de gemeente Tilburg, het Openbaar Ministerie, de politie, FC Den Bosch en Willem II de komende periode gezamenlijk het verloop van de avond zullen evalueren. ,,De supporters die zich schuldig hebben gemaakt aan geweldpleging en het gooien van vuurwerk en andere voorwerpen kunnen een forse boete en/of een stadionverbod verwachten.”