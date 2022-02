Chaos in Galgenwaard: blubber, vuurwerk, tijdelijke staking en late gelijkmaker tien man Vitesse

Een zeer bewogen editie van FC Utrecht – Vitesse is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. In het duel, dat tot tweemaal toe gestaakt werd, maakten Moussa Sylla en Danilho Doekhi de doelpunten in de blubber in Stadion Galgenwaard.

Als een orkestleider zweepte Henk Veerman de Bunnik Side nog maar eens op vanuit de dug-out, kort voor het einde van FC Utrecht-Vitesse. Eindelijk waren ze er weer eens in grote getale, de aanhangers van de club waarvoor hij altijd al zo graag had willen spelen. En ze waren nodig ook, zondagavond, in de kletsnatte Galgenwaard. En dat voelde spits blijkbaar aan. Zonder succes, bleek later. In de 92ste minuut zorgde Danilho Doekhi voor de later gelijkmaker namens de Arnhemmers (1-1), maar daarna lag de wedstrijd weer minutenlang stil.



Tumultueus. Dat sticker paste nog wel het best op het duel tussen de twee subtoppers. En dat kon niet los worden gezien van het in het stadion teruggekeerde publiek. Dat van Vitesse om precies te zijn. Na een klein half uur spelen, toen Moussa Sylla dankbaar had geprofiteerd van een te zachte terugspeelbal van verdediger Jacob Rasmussen van de Arnhemmers, werd vanuit het bezoekersvak massaal vuurwerk het veld op gegooid. Scheidsrechter Allard Lindhout zag geen andere mogelijkheid om de wedstrijd te staken.

De onderbreking van bijna dertig minuten zou de aanzet zijn van een vervolg waarin het steeds harder ging regenen en het veld in Stadion Galgenwaard met elke minuut die verstreek slechter en slechter werd. Het verklaarde vermoedelijk waarom beide ploegen er lange tijd nauwelijks in slaagden om tot serieuze kansen te komen. Ja, Loïs Openda scoorde na een uur spelen namens de Arnhemmers. Alleen deed hij dit in overduidelijke buitenspelpositie. Aan de andere kant was Veerman dichtbij een tweede treffer namens de FC, na opnieuw matig verdedigend werk van Rasmussen, de slechtste man in de Utrechtse modder.

Ook na de onderbreking in de eerste halfuur bleef het een flinke chaos. Het kwam tenminste zo tot uiting in de wijze waarop Vitesse-invaller Adrian Grbic in de tweede helft een oliedomme rode kaart opliep, nadat hij zijn elleboog in het gelaat van FC Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn had geplant. Met tien man werd de opdracht voor de Arnhemmers daarmee nóg lastiger.

Al was het maar vanwege die beperkte effectiviteit van de aanvallen van Vitesse. Van FC Utrecht eveneens trouwens. Veelzeggend: het doelpunt van Sylla was lange tijd het enige schot dat tussen de palen eindigde. Dat had anders kunnen zijn als Lindhout kort voor tijd naar de stip had gewezen nadat invaller Willem Janssen Openda had neergetrokken binnen de zestien. In tegenstelling tot de VAR, vond de leidsman de overtreding van de routinier geen strafschop. Dit was het wél.

In blessuretijd, waarin het opnieuw onrustig was tussen fans van beide clubs, kreeg Vitesse alsnog z’n verdiende goal. Doekhi verschalkte FC Utrecht-keeper Fabian de Keijzer. De passnauwkeurigheid in de Galgenwaard was 56,4 procent. In twaalf jaar eredivisie was dat nog nooit zo laag.

‘Dit heeft niets met voetbal te maken’



IJskoud en doodziek. Zo omschreef FC Utrecht-verdediger Mark van der Maarel zijn gevoelens na afloop van het duel. ,,Dit heeft niets meer met voetbal te maken”, zo keek hij bij ESPN terug op de ongeregeldheden op de tribunes, waardoor de wedstrijd twee keer werd onderbroken. ,,Ik ben er nog beduusd van”, vervolgde hij. ,,Er is van alles gebeurd wat niet had mogen gebeuren. Dit gaat allemaal nergens meer over. Het is een schande.”



Over de wedstrijd was Van der Maarel kort. “Met een man meer geven wij dan ook nog een voorsprong weg. Dat is evenmin te geloven.”

