Champions Leaguedeelnemers kennen goede generale in de eredivisie

In de verdediging wordt alleen de keeper niet door Ajax of PSV geleverd. De uitblinkende doelman van deze week, Eduardo stond bij Vitesse onder de lat. Verder bestaat de verdediging uit Noussair Mazraoui, Nicolas Tagliafico (beiden Ajax), Daniel Schwaab en Angeliño (beiden PSV).



Op het middenveld juist geen Champions League-deelnemers, maar VVV-aanvoerder Danny Post, Heraclied Kristoffer Peterson en Feyenoorder Tonny Vilhena.



Voorin zijn Hakim Ziyech en Hirving Lozano te vinden. De aanjagers lieten zich dit weekend al gelden in de kleine eredivisie, de komende twee dagen wacht het grote podium van de Champions League. Met twee doelpunten verkrijgt ook Tim Matavz een plekje in het Elftal van de Week.