Champions League-ticket drijft verder weg van Nederland

Het is een vernederende excercitie, de Nederlandse clubs die dit seizoen Europa in trekken. De ene dag speelt Feyenoord een kansloze wedstrijd in Napels, nog geen twee dagen later krijgt Vitesse een oorwassing in Nice. Voordat je goed en wel doorhebt uit welk land Osijek komt, heeft deze nietige club PSV uitgeschakeld voor de Europa League. Zelfs Ajax, vorige jaargang trots vaandeldrager over de grenzen, werd deze zomer uit alle mogelijke voorrondes geknikkerd.