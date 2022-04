Chagrijnig Olympique Marseille: ‘Feyenoord was niet beter, dit komt echt door onszelf’

Mattéo Guendouzi had moeite zijn woede te verbergen. De 22-jarige middenvelder snapte niets van de fouten die zijn ploeg maakte: ,,We leven nog, maar dit was niet halve finale-waardig. We wisten dat Feyenoord een team was dat veel druk zou geven, maar we gaven de wedstrijd helemaal uit handen. Ze waren niet beter dan wij, dit komt echt door onszelf. Die grote fouten mogen we volgende week niet maken.”

Valentin Rongier sloot zich daarbij aan: ,,We hadden de persoonlijkheid moeten hebben om tijdens de wedstrijd al dingen om te zetten en anders te gaan spelen. Dat hoort soms ook bij het voetbal, maar dat is ons niet gelukt", aldus de 27-jarige Fransman, die nog wel hoop houdt op een plek in de finale van de Conference League. ,,We zijn in staat om dit volgende week om te draaien.”

Feyenoord - Olympique Marseille

Trainer Jorge Sampaoli focust zich dan ook vooral op de tweede helft van zijn ploeg, ná de enorme fout van Duje Caleta-Car: ,,In de tweede helft hadden we na die fout de wedstrijd onder controle en speelden we op de helft van de tegenstander. Dat moet in het Vélodrome ook gebeuren. Als we net zo spelen als in de eerste helft wordt het heel moeilijk", zo analyseerde de Argentijn, die komende zondag met zijn ploeg tegen Olympique Lyon speelt.

Waar het volgens Sampaoli fout ging tegen Feyenoord?: ,,We wilden hun pressie vermijden, maar we kwamen er niet onderuit. Pas in de tweede helft hadden we de controle. We konden de gelijkmaker niet maken waardoor het resultaat nu bepaald is door een individuele fout. In deze fase van het toernooi kun je zo'n fout niet maken. Er was frustratie dat we niet ons spel konden spelen en daardoor maakten we deze fouten. Hier moeten we van leren.”

Volledig scherm Dimitri Payet treurt na de nederlaag tegen Feyenoord. © ANP