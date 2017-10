Cerny huilend en kermend naar de kant met knieblessure

Cerny's rechterknie klapte na een uur spelen lelijk dubbel toen hij een tackle van zijn directe opponent wilde ontwijken. De rechtsbuiten van de Amsterdammers, doorgaans actief in Jong Ajax, verliet huilend en kermend per brancard het veld. Hoe ernstig de blessure van de 20-jarige Tsjech is, is nog niet bekend.