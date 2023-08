Carel Eiting verliest arbitragezaak tegen Volendam op alle punten, middenvelder niet voor prikkie te koop

Trauner maakt rentree Trainer Arne Slot kritisch na nieuw gelijkspel Feyenoord: ‘Geeft aan dat we nog op zoek zijn om te versterken’

Feyenoord-trainer Arne Slot zag zijn ploeg ook in de tweede speelronde van de eredivisie punten verspelen. In de Rotterdamse derby tegen Sparta (2-2) knokte de regerend landskampioen zich in de slotfase terug van een ruime achterstand. ,,De eerste zestig, zeventig minuten moeten we wel echt tot meer kansen komen dan dat we nu doen”, concludeerde Slot bij ESPN.