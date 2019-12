Captains Berghuis en Linssen nemen ploeg bij de hand, zware onvoldoendes Bijen en Sparta

Steven Berghuis maakte een hattrick in de topper tegen PSV en kreeg daarvoor een 8. Ook Vitesse-topscorer Bryan Linssen was op schot en kreeg ook een 8 terwijl verdediger Samuel Holmén verdedigend belangrijk was voor Willem II.

Het was niet het weekend voor Peet Bijen van Twente. Hij kreeg een 3, het laagste cijfer van het weekend. Het verliezende Sparta maakte geen doelpunten maar scoorde wel veel vieren. Abels, Mattheij, Rayhi, Smeets en Auassar kregen dat cijfer.

Heerenveen – Willem II 1-2

SC Heerenveen: Hahn 6: Van Rhijn 6, Dresevic 5,5, Botman 5,5, Floranus 5 (83. Woudenberg -): Faik 7 (69. Halilovic -), Kongolo 6,5, Veerman 6; Van Bergen 6, Odgaard 5,5, Ejuke 6,5 (78. Dreyer -).

Willem II: Wellenreuther 7,5; Nieuwkoop 6,5, Holmén 8, Peters 6,5, Heerkens 6; Dankerlui 5 (46. Nelom 6), Ndayishimiye 6,5, Saddiki 6; Nunnely 7 (83. Vrousai -), Pavlidis 7, Köhlert 6.

Scheidsrechter Higler: 7

Man of the match: Willem II is natuurlijk de club van de slimme, eeuwig rustig blijvende trainer Koster en de revelatie met de moeilijke naam: Ndayisimiye. De doelpunten van Pavlidis en de snelheid van Nunnely maar toch zeker ook de Zweed Holmén die tegen Heerenveen weer bewees één van de meest betrouwbare verdedigers van de eredivisie te zijn.

Volledig scherm Sebastian Holmén (r) viert het feestje mee met zijn ploeggenoten. © BSR Agency

ADO Den Haag – FC Groningen 1-1

ADO Den Haag: Koopmans 6,5; Van Ewijk 5 (60. Hooi 5,5), Beugelsdijk 5,5, Pinas 5, Meijers 5; Malone 5,5, Bakker 5,5, Goossens 5,5 (86. Haye -), Immers 5; Falkenburg 5, Necid 5,5.

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 4,5, Te Wierik 6, Memisevic 6, Warmerdam 6; Hrustic 6, Matusiwa 5,5, Gudmundsson 6 (74. El Hankouri-), Lundqvist 6 (90. Itakura -); Asoro 5,5, Sierhuis 6,5.

Scheidsrechter Kooij: 4

Man of the match: ADO-keeper Luuk Koopmans speelde en belangrijke rol in het behaalde punt voor zijn club.

Volledig scherm Koopmans houdt Asoro van scoren af. © ANP Sport

Fortuna Sittard – RKC 3-2

Fortuna Sittard: Koselev 6; Essers 5,5, Ninaj 6, Angha 5,5, Cox 5,5; Passlack 5,5, Smeets 5,5, Ciss 6,5 (90. Dammers -), Tekie 5,5 (46. Carbonell 5,5); Damascan 6,5 (77. Sambou -), Diemers 6,5.

RKC: Vaessen 6; Sporkslede 5,5, Mulder 6, Delcroix 5, Bakari 6 (85. Van Weert -), Rienstra 5,5 (89. Tahiri -), Spierings 5,5, Leemans 7; Maatsen 5, Bilate 5, Sow 6 (72. Daneels -).

Scheidsrechter: Kamphuis: 6

Man of the match: Vitalie Damascan is na zijn twee doelpunten tegen RKC de Moldaviër met de meeste eredivisiedoelpunten achter zijn naam.

Volledig scherm Damascan viert één van zijn twee goals tegen RKC. © ANP Sport

VVV – PEC Zwolle 1-2

VVV: Kirschbaum 7,5; Pachonik 6, Röseler 6, Kum 5,5, Janssen 5 (83. Van Dijck -), Linthorst 5, Opoku 6, Van Ooijen 5,5; Wright 4,5 (46. Yeboah 6,5), Soriano 5 (74. Bastiaans -), Sinclair 6.

PEC Zwolle: Zetterer 7; Hamer 6, Lachman 6,5, Lam 6,5, Paal 6,5; Dekker 6 (81. Kersten -), Clement 7, Huiberts 7; Van Crooij 6 (88. Van Wermeskerken -), Thy 6,5, Van Duinen 6 (68. Johnsen -).

Scheidsrechter Nagtegaal: 7

Man of the match: Thosten Kirschbaum was een sta-in-de-weg voor PEC Zwolle.

Volledig scherm Thorsten Kirschbaum. © ANP Sport

FC Twente – Vitesse 0-3

FC Twente: Drommel 6; Pleguezuelo 5,5, Busquets 6, Schenk 6 (42. Bijen 3), Verdonk 5; Brama 5,5, Selahi 5, Espinosa 5,5; Nakamura 4 (39. Zekhnini), Vuckic 4 (75. Berggreen), Aitor 5,5.

Vitesse: Pasveer 7; Lelieveld 6,5, Doekhi 6, Obispo 6, Clark 6; Foor 6,5, Honda 6, Vroegh 6,5 (76. Oukili -); Dicko 7 (68. Tannane -), Matavz 6,5 (81. Buitink -), Linssen 8.

Scheidsrechter Lindhout: 6

Man of the match: Bryan Linssen was weer eens de belangrijkste man van Vitesse met twee doelpunten.

Volledig scherm Linssen wordt geknuffeld door ploeggenoot Matavz. © BSR Agency

FC Emmen – Sparta 2-0

FC Emmen: Telgenkamp 6,5, Bijl 6.5, Araujo 6, Heylen 6, Veendorp 6.5, Laursen 7, Pena 7,5, Hiariej 6,5, Chacon 6, Kolar 6 (87. De Vos), De Leeuw 7.

Sparta: Harush 6; Abels 4, Vriends 5, Mattheij 4, Faye 4 (72. Piroe); Harroui 5 (46. L. Duarte 5), Auassar 4, Smeets 4, Rayhi 4 (38. D. Duarte 6); Ache 5, Dervisoglu 4.

Scheidsrechter Van de Graaf: 6

Man of the match: Sergio Peña was weer de beste man aan Emmen-zijde. Hij maakte ook zijn derde doelpunt van het seizoen.

Volledig scherm Sergio Peña bedankt het publiek. © BSR Agency

Feyenoord – PSV 3-1

Feyenoord: Vermeer 7; Geertruida 5,5, Botteghin 7, Senesi 7,5, Malacia 6; Toornstra 5,5, Fer 6,5, Kökcü 7 (82. Tapia -); Sinisterra 7,5 (84. Larsson -), Jørgensen 5, Berghuis 8.

PSV: Unnerstall 5,5; Dumfries 4,5, Schwaab 5, Viergever 6, Boscagli 4,5; Rosario 5.5, Gutiérrez 5,5, Ihattaren 6; Doan 5 (79. Pereiro -), Bergwijn 6, Malen 5,5 (Gakpo 5, 5).

Scheidsrechter Nijhuis: 6

Man of the match: Steven Berghuis was de onbetwiste man of the match na zijn hattrick tegen PSV. Hij heeft nu al bijna evenveel gescoord als in het hele vorige seizoen.

Volledig scherm Berghuis en Fer vieren de 3-0 met het publiek. © EPA

AZ – Ajax 1-0

Ajax: Onana 6; Veltman 5,5, Schuurs 6, Martinez 6,5, Mazraoui 6 (90. Traoré -); Alvarez 6, Marin 5.5 (83. Tagliafico -); Ziyech 6.5, Van de Beek 6, Tadic 5,5; Huntelaar 5,5.

AZ: Bizot 6,5; Svensson 6,5, Clasie 6,5, Wuytens 7, Wijndal 6; Koopmeiners 5,5, De Wit 6,5, Midtsjø 6; Stengs 6,5, Boadu 5,5, Idrissi 6 (90. Aboukhal -).

Scheidsrechter Makkelie: 6

Man of the match: Myron Boadu was misschien wel de slechtste speler op het veld maar de spits besliste toch de wedstrijd door zijn winnende kopgoal. Achterin hield Stijn Wuytens de aanval van Ajax in toom.

Volledig scherm Boadu (l) en Wuytens (r) speelden een belangrijke rol bij AZ. © BSR Agency

Heracles – FC Utrecht 1-3

Heracles: Blaswich 6; Breukers 5,5, Pröpper 6, Knoester 6,5, Czyborra 5 ; Merkel 5,5 (80. Szöke -), Osman 6, Kiomourtzoglou 6,5; Van der Water 5,5, Dessers 6, Mauro Junior 6,5.

FC Utrecht: Paes 6; Klaiber 6, Janssen 6,5, Hoogma 6,5, Van der Maarel 6;Van Overeem 6, Maher 6,5, Gustafson 6,5 (79. Emanuelson -), Ramselaar 7; Kerk 6 (87. Troupée -), Bahebeck 5,5 (69. Van de Streek -).

Scheidsrechter Gözübüyük 5,5

Man of the match: Bart Ramselaar is weer helemaal terug bij FC Utrecht en onderstreepte dat met twee goals tegen Heracles.