Cambuur-supporters niet welkom in Volendam

Met video John Heitinga wil duidelijk­heid van Ajax: ‘Geef mij een reden waarom Timber, Álvarez en Kudus zullen blijven’

Door het machtsvacuüm en de onrust bij Ajax weet trainer John Heitinga niet hoe zijn nabije toekomst en die van zijn sleutelspelers eruitziet. ,,Gaan we de Champions League of Europa League in? Wanneer gaan we kijken naar gerichte aankopen? Wat gaan Jurriën Timber, Edson Álvarez en Mohammed Kudus doen? Er is best veel urgentie om snel beslissingen te nemen.”