Cambuur ontvangt Fortuna Sittard in uitverkocht huis

Alarm om veiligheid in stadions: ‘In Alkmaar hadden er 1500 doden kunnen vallen’

De kans dat zich in Nederlandse voetbalstadions een ramp voltrekt, is realistisch. Dit stelt hoogleraar Rob Nijsse van de TU Delft naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek dat is gepresenteerd over het instorten van een tribune in het Goffertstadion van NEC. ,,Een strenge inspectie moet vandaag nog worden ingevoerd.’’

24 februari