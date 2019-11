Cambuur leunt op koningskoppel, Snoei treft in Jong PSV angstgegner

Met twaalf doelpunten en drie assists is Robert Mühren dit seizoen direct betrokken bij gemiddeld één treffer per competitieduel. De 30-jarige spits is derhalve een cruciale schakel voor Cambuur, maar dat kan ook worden gezegd van Jamie Jacobs (21). De middenvelder, afkomstig uit de jeugdopleiding van AZ, maakt indruk in Leeuwarden en was in de laatste twee competitieduels van doorslaggevende waarde.



Tegen Almere City scoorde hij twee keer én leverde hij de assist (1-3 zege), in die week ervoor opende Jacobs de score tegen Roda JC (1-2 zege). FC Eindhoven zal dit duo in bedwang moeten houden als het aanspraak wil maken op een resultaat. Hoewel de ploeg van Ernie Brandts drie van de laatste vier competitieduels won, blinken de Eindhovenaren dit seizoen vooral uit in wisselvalligheid. Na zes zeges, drie remises en zes nederlagen staat FC Eindhoven op de elfde plaats.